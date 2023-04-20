Вживання чаю корисне для здоров'я. Деякі сорти навіть вважаються лікарськими. Разом з тим кожній вагітній треба знати про сорти чаю, від яких доведеться на якийсь час відмовитися.

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Живокіст

Живокіст містить небезпечні сполуки – алкалоїди. З цієї причини чаї та настоянки живокосту в багатьох країнах вилучені з продажу. Згідно з офіційними рекомендаціями цю рослину можна використовувати тільки зовнішньо. Особливо обережними слід бути вагітним.

Деяких чаїв при вагітності краще остерігатися / Фото unsplash

Які трав'яні чаї краще не вживати

До переліку трав, заборонених під час вагітності, можна віднести аніс, женьшень, лаванду, мелісу, ялівець та шавлію.

Як щодо інших чаїв

Чорний та зелений чай не рекомендують пити при вагітності. Чайне листя містить кофеїн, який збуджує нервову систему, може викликати безсоння, головний біль і навіть спровокувати перейми. Найменша кількість кофеїну міститься в білому чаї.

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