Збрехати – це не завжди погано

Дитячий психолог Елісон МакКлімонт впевнена: інколи невеликий обман зовсім не свідчить про погане виховання. Радше навпаки, в деяких випадках він може не лише полегшити життя, а й дати впевненість дитині у своїх силах.

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"Твій малюнок неймовірний!"

Погодьтеся, дитяча творчість доволі часток дуже далека від шедевра. Але це не означає, що зусилля та старання не вартують похвали. Так, доведеться трішки перебільшити, але ваша дитина відчуватиме увагу та підтримку – найважливіше, що ви їй можете дати.

"Я також йду спати"

Один з найбільш популярних прийомів, до яких вдаються батьки, коли потрібно вкласти дитину спати. Власний приклад – найкращий стимул, чи не так? Звісно, коли дитина засне, ви підете дивитися серіал чи займатися іншими справами, але дітям не обов'язково про це знати, еге ж?

Відвертість – не завжди найкраща опція / Фото Pexels

"Усе, що ти вивчаєш у школі, може стати у пригоді"

Ще одна фраза, до якої вдавалися усі батьки на світі. Усі хочуть підкреслити важливість навчання, вмотивувати до кращих оцінок та цікавості. Разом з тим ми розуміємо, що не все в навчанні цікаве і потрібне, але в житті так само є багато роботи, яку просто потрібно зробити. Пояснити це дітям важко, тож доводиться вдаватися до таких аргументів.

"Машина не заведеться, поки всі не пристебнуться"

Безпека – це далеко не те, про що замислюються наші діти. Їхнє вміння "заглядати у майбутнє" дуже обмежене, тому аргументи про те, що може статися, на них рідко діють. А от ця проста фраза дозволяє привчити дітей до важливого безпекового ритуалу абсолютно без зусиль. Ну хіба від такого можливо відмовитися?