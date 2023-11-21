Маленька Бонні Лутас попри свій юний вік уже є членом досить невеликого та ексклюзивного клубу. Вона приєдналася лише до кількох десятків дітей у всьому світі, зачатих за допомогою нової форми допоміжної репродуктивної технології.

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У чому суть новітнього методу запліднення

Провідні фахівці з університету Нового Південного Уельсу обіцяють, що капацитарне екстракорпоральне запліднення стане для майбутніх батьків легшим та дешевшим способом завагітніти, ніж сучасні методи.

Ми всі з нетерпінням чекали, коли ця дитина з’явиться на світ,

— каже Білл Леджер, фахівець із фертильності з університету Нового Південного Уельсу.

Королівська лікарня для жінок є одним із шести місць у світі, де пропонують використовувати КАПА-ЕКД. За словами фахівців, традиційне лікування ЕКЗ вимагає серії гормональних ін’єкцій впродовж двох тижнів. Якщо все йде добре, організм вивільняє одну або кілька яйцеклітин з їхніх фолікулів, які потім хірургічним шляхом збирають і вводять у сперму поза тілом.

Відтоді, як майже півстоліття тому у Великій Британії народилася перша дитина за допомогою ЕКЗ, понад 8 мільйонів дітей були зачаті таким чином.

Кожне маля – чудо для його батьків / Фото unsplash

Як стверджують лікарі з Австралії, процедура все ще не позбавлена ​​недоліків. Лікування не з дешевих та не дуже зручне.

Новітня методика використовує незрілі групи клітин, які називаються кумулятивно-ооцитними комплексами, які містять незрілі яйцеклітини та підтримуючі клітини. Це дозволяє їм дозрівати поза організмом, зменшуючи потребу стимулювати яєчники до вивільнення яйцеклітин.

Сам по собі КАПА-ЕКД не є чимось новим. Перша дитина, яка була зачата із зовнішньо дозрілої яйцеклітини, народилася понад 30 років тому. Відтоді за допомогою цього підходу було зачато близько 1300 дітей.

Щоб удосконалити цю процедуру, дослідники з усього світу шукали способи покращити перспективи яйцеклітини, що розвивається і це нарешті їм вдалося.

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