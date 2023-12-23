Неймовірні розміри хлопчика

Молода мама на ім'я Серена виклала у ТікТок відео зі своїм 6-місячним сином. Втім, користувачі мережі зауважили, що хлопчик виглядає значно старшим та були шоковані тим, що він так швидко росте.

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Жінка запевнила: жодного обману немає, і подібні заяви змусили її сміятися. Що стосується розмірів хлопчика, то у всьому винен ракурс зйомки.

Це напевно якась оптична ілюзія! Для мене він виглядає таким маленьким. Можливо, він виглядає старшим через густе волосся?

– припустила Серена.

Вона також додала, що народила хлопчика зі звичайною вагою у 3 кілограми 400 грамів, але підписники усе одно не йняли віри:

Відео, яке приголомшило людей:

"Він виглядає справжнім гігантом";

"Хлопчик точно не виглядає як малюк";

"Він більший за мою дитину, якій майже 2 роки";

"Чим ви його годували?".

Втім, частина людей привітали маму з таким гарним малюком та побажали йому подальшого росту.