Неймовірні розміри хлопчика
Молода мама на ім'я Серена виклала у ТікТок відео зі своїм 6-місячним сином. Втім, користувачі мережі зауважили, що хлопчик виглядає значно старшим та були шоковані тим, що він так швидко росте.
Цікаво Народився у сорочці: 4-місячного малюка затягнуло торнадо – де його знайшли батьки
Жінка запевнила: жодного обману немає, і подібні заяви змусили її сміятися. Що стосується розмірів хлопчика, то у всьому винен ракурс зйомки.
Це напевно якась оптична ілюзія! Для мене він виглядає таким маленьким. Можливо, він виглядає старшим через густе волосся?
– припустила Серена.
Вона також додала, що народила хлопчика зі звичайною вагою у 3 кілограми 400 грамів, але підписники усе одно не йняли віри:
Відео, яке приголомшило людей:
- "Він виглядає справжнім гігантом";
- "Хлопчик точно не виглядає як малюк";
- "Він більший за мою дитину, якій майже 2 роки";
- "Чим ви його годували?".
Втім, частина людей привітали маму з таким гарним малюком та побажали йому подальшого росту.