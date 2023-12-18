Дивовижний порятунок

В американському місті Кларксвілл, що в штаті Теннесі, відбулася просто неймовірна подія. Маленького хлопчика, якому лише 4 місяці, затягнуло у торнадо, але йому дивом вдалося врятуватися.

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22-річна Сідна Мур, її хлопець та двоє дітей були у своєму трейлері, коли почули оголошення про те, що штатом проноситься торнадо. Шалений смерч зірвав дах будинку та затягнув манеж із молодшим сином.

Батько з усіх сил намагався втримати люльку, тому його теж викинуло надвір. Сідні ж лежала на землю та закривала собою старшого 1-річного сина.

Хлопчик, якого затягнуло торнадо, дивом вижив / Скриншот з відео

Як тільки негода минула, батьки кинулися розкидати уламки та шукати малюка.

Я думала, він мертвий. Я була впевнена, що він загинув, і ми не зможемо його знайти,

– розповіла Сідні.

На щастя, дитина застрягла у гілках дерева, її життю нічого не загрожувало. Хлопчик не лише вижив у торнадо, а й відбувся лише невеликим порізом на обличчі.

Усе майно сім'ї знищив смерч, але Сідні та її хлопець раді, що ціна була лише такою. З їхніми дітьми все гаразд, і пара впевнена, що зовсім скоро зуміє знайти собі новий дім.