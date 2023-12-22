Подарунок, який став розчаруванням

Підтримати захоплення дітей – вкрай важливо, але інколи воно може коштувати чимало грошей. Мова може йти про суму, "непідйомну" навіть для членів королівської родини.

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Як розповіла Меган Маркл, її 4-річний син Арчі почав захоплюватися фотографією. Йому дуже сподобалося працювати з камерою, тому герцогиня Сассекська вирішила підтримати захоплення сина та подарувати йому фотоапарат.

От тільки вона не врахувала того, що йому вже доводилося тримати в руках неймовірно дорогу техніку, тому її подарунок став розчаруванням для дитини.

Коли Арчі отримав фотоапарат, то розчаровано сказав: "Але ж це не Leica, на якій мене вчили фотографувати". Я подумала: "О, ні, ти не отримаєш Leica навіть на Різдво",

– поділилася герцогиня.

Річ у тім, що фотоапарат Leica, який хотів Арчі, коштує аж 8 тисяч фунтів стерлінгів. Цікаво, що тітка хлопчика Кейт Міддлтон могла б допомогти племіннику з опануванням фотомистецтва, але через скандальні мемуари принца Гаррі стосунки між сім'ями погіршилися.