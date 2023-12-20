Є певні речі, яких краще уникати при виборі подарунків для малюків. Вони можуть призвести до розчарування, створити негативні наслідки чи навіть травми.

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Одяг без знання розміру

Одяг – це чудовий подарунок, який може виражати тепло та турботу. Але якщо ви не знаєте точного розміру дитини, це може стати серйозною помилкою. Замість того, щоб тішити, невірно підібраний розмір вкаже, що подарунок був обраний не з увагою до самої дитини.

Як не розчарувати дитину на свята / Фото unsplash

Травматичні іграшки

Придбання іграшок, які можуть призвести до травм, не тільки ризиковане, але й не етичне. Пістолети з кульками, гострий інструмент або іграшкові предмети, які можуть ламатися на небезпечні частини, створюють загрозу для безпеки дитини.

Солодощі без обмежень

Хоча солодощі є популярним подарунком, важливо дотримуватися міри. Занадто багато цукерок та шоколаду може викликати проблеми зі здоров'ям, такі як карієс або зайва вага. Надмірне споживання солодкого може призвести до негативних наслідків.

Пам'ятайте, що найкращі подарунки – це ті, які враховують інтереси та потреби дитини, сприяють її розвитку та безпеці.