Меган Фокс не часто розповідає про своїх трьох дітей, які вона народила у стосунках з Брайаном Остіном Ґріном – коханням всього її життя. За словами актриси, народження Ноа Шеннон Грін (10 років), Бодхі Ренсом Грін (9 років), і Джорні Рівер Грін (6 років) кардинально змінило її життя.

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Меган Фокс як мама

Завагітніти – це був перший справжній прорив, коли моя свідомість змінилася, мій розум відкрився. А потім ще одна дитина, а потім ще одна дитина, і з кожною дитиною стаю кращою версією себе,

– сказала Фокс Entertainment Tonight.

Меган Фокс було 26, коли у 2012 році вона народила свою першу дитину – сина Ноя Шеннона Гріна. Відтоді Фокс вважає, що народження сина дало їй "ціль" у житті.

Що для неї головне у вихованні синів

37-річна акторка відверто розповіла про свої батьківські звички та сподівання під час інтерв’ю Women’s Wear Daily.

Я думаю, оскільки у мене сини, дуже важливо виховувати хлопців, які не схожі на цих чоловіків, з якими я була. Для мене дуже важливо виховувати хлопців, здатних мати дуже глибоку емоційну близькість зі своїм партнером,

– сказала вона.

Вона також розповіла про те, як не хоче, щоб її діти обманювали чи вчиняли негідно. Вона мріє, щоб вони були чесними та шанобливими щодо оточуючих. Актриса також підкреслила, що те, як вона виховує своїх синів, вплине на їх ставлення до жінок у майбутньому.