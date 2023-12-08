Чому Періс Хілтон вдалася до сурогатного материнства
42-річна американська зірка Періс Хілтон разом з чоловіком Картером Реумом виховує двох дітей: сина Фенікса, якому лише 10 місяців, та новонароджену донечку Лондон. Маленька різниця між дітьми пояснюється тим, що Періс не народжувала їх сама, а зверталася по допомогу до сурогатних матерів.
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Як наважилася зізнатися зірка, вона була змушена піти на такий крок через те, що пережила травму у підлітковому віці. Зокрема, багато стресових ситуацій їй довелося пережити через проблемну молодість у період, коли вона мешкала у Юті.
Будь-який візит до лікаря викликає у мене напад паніки, я буквально задихаюся. Я навіть не можу нормально отримати укол. В таких умовах вагітність просто неможлива, адже цей період передбачає візити до лікаря, а просто їх уникати і ризикувати дитиною – це безвідповідально,
– розповіла Періс.