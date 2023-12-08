Чому Періс Хілтон вдалася до сурогатного материнства

42-річна американська зірка Періс Хілтон разом з чоловіком Картером Реумом виховує двох дітей: сина Фенікса, якому лише 10 місяців, та новонароджену донечку Лондон. Маленька різниця між дітьми пояснюється тим, що Періс не народжувала їх сама, а зверталася по допомогу до сурогатних матерів.

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Як наважилася зізнатися зірка, вона була змушена піти на такий крок через те, що пережила травму у підлітковому віці. Зокрема, багато стресових ситуацій їй довелося пережити через проблемну молодість у період, коли вона мешкала у Юті.

Будь-який візит до лікаря викликає у мене напад паніки, я буквально задихаюся. Я навіть не можу нормально отримати укол. В таких умовах вагітність просто неможлива, адже цей період передбачає візити до лікаря, а просто їх уникати і ризикувати дитиною – це безвідповідально,

– розповіла Періс.

Раніше зірка заявляла, що зазнавала фізичного, сексуального та емоційного насильства під час навчання у школі. Особливо травматичними були примусові огляди у гінеколога, куди водили її та однокласників.

Школа, про яку йдеться, у відповідь заявляла, що ніколи не виправдовувала та не заохочувала жодних форм насильства, однак повністю "відбілити" свою репутацію не змогла.

Зараз Періс Хілтон насолоджується часом з чоловіком та дітьми і вдячна сурогатним матерям, що подарували їй можливість зайнятися вихованням двох чудових крихіток.