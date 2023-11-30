Такою шокуючою звісткою молода особа поділилася на популярному форумі Reddit. 17-річна дівчина стверджує, що її мама начебто попросила імплантувати в неї мікрочип.

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Як це сталося

Хоча Reddit не перевіряє облікові записи користувачів, але авторка повідомлення представилася 17-річною дівчиною.

Я людина, яка вміє прощати. Зазвичай прощаю більше, ніж багато людей. Однак я дуже обурена рішенням своєї мами. Думаю, вона хотіла отримати якомога більше страховок, і цей варіант був для неї одним із найочевидніших,

— написала панянка у розділі, де користувачі запрошують інших ставити їм запитання.

За словами молодої дівчини, ще у її дитинстві її дядько, ветеринар, ввів їй під шкіру чип між лопатками. Чип містить тільки ім'я дитини батьків. Інформація на чіпі не оновлювалася з моменту його встановлення. Його ніколи не сканували, щоб подивитися. Можливо мати боялася, що загубить свою дитину, тому і прийняла таке рішення.

Чи можливо це

Як стверджує Daily Mail такі мікрочипи через свій мініатюрний розмір містять тільки серійний номер, який можна знайти в базі даних. Один із коментаторів зазначив, що приблизно в той час, коли авторка допису була дитиною, мікрочипування дітей якраз стало актуальною темою в новинах.

Хоча користувачка не вказала свою країну, але в більшості держав світу ветеринарам заборонено лікувати людей. До прикладу, у Нью-Йорку юридичне визначення ветеринарної практики охоплює всі живі істоти, крім людини. Це визначення єдине для всіх штатів США.

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