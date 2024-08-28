"Вся родина проти цього": яким грецьким іменем мама хоче назвати сина

28 серпня 2024, 18:07
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Джерело:

The Sun

Вибір імені для дитини – це майже завжди особливе випробування. Особливо, коли мова йде про щось оригінальне.

Родина проти оригінальності 

На одному з форумів жінка, яка чекає дитину, розповіла про складну ситуацію в сім'ї. Вона хоче дати хлопчику оригінальне грецьке ім'я, однак вся родина проти цього рішення. 

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Жінка вважає, що грецьке ім'я Ерос пасуватиме малюку та проведе у щасливе життя. Однак їй боляче, що рідні не поділяють цю думку й наполягають на "чомусь простішому".

Що їй порекомендували у мережі 

Здебільшого люди стали на бік жінки, яка чекає на дитину, та радять їй слухати своє серце:

  • "Це ваша дитина, тому й вам вирішувати";
  • "Красиве ім'я, ви молодець";
  • "Не треба нікого слухати".

Знайшлися і скептики, які переконані, що ім'я давньогрецького бога пристрасті та любові навряд чи пасуватиме малюку. 

Раніше ми писали про те, як молодий татусь зайняв дитину на всю подорож чищенням капусти. 