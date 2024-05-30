Гроші з сина за оренду

Жінка на ім'я Каталіна Торрез викликала в мережі гарячу дискусію. Людей збурили її плани щодо фінансів свого сина.

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Річ у тім, що Каталіна планує стягувати у дітей плату за оренду. Вона розповіла, що люди завжди жахаються, коли чують про її наміри, однак для цього вчинку є пояснення.

Коли діти будуть підлітками і працюватимуть, я братиму в них гроші за оренду. В нас вистачає грошей, але вони повинні навчитися фінансовому плануванню та самостійності,

– розповіла жінка.

Вона також наголосила, що не збирається залишати ті гроші собі. Коли діти захочуть переїхати на своє помешкання, вона віддасть їм усе, що вони платили їй.

Спочатку коментарі людей були здивованими, однак коли вони дізналися про план Каталіни, то змінили свою думку:

"Насправді це звучить не так вже й погано";

"Вжахнулася, коли почула, що ви хочете брати гроші з дітей. Але якщо план полягає у збереженні їхніх заощаджень та навчанні, то все круто";

"Критиків багато, але погляньте на ситуацію тверезо, і зрозумієте, що це правильне рішення".

Згідно з планом Каталіни, вона братиме в дітей по 150 фунтів на місяць. завдяки цьому в них з'явиться невелика фінансова "подушка", яка стане їм у пригоді, тим паче, що вони вже навчаться фінансового планування.

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