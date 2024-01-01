Коли брат рятує життя

Близнюки Честер та Отіс народилися в один день, а стан Честера був значно гіршим. Мати народила їх на 28 тижні вагітності. Отіс мав вагу 1,5 кілограма, Честер – лише 500 грамів. Лікарі давали мало шансів меншому малюку, проте працювали над його порятунком не покладаючи рук.

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Така затримка розвитку Честера була спровокована тим, що він не отримував з плаценти достатню кількість поживних речовин, в основному через те, що на пуповині був вузол. Лікарі негайно вжили потрібних заходів, а потім помістили малюка в інкубатор.

Як розповіла 34-річна Келлі, з перших днів брати не зводили очей один з одного. Коли їх клали поруч, Честер поводився активніше та як тільки міг горнувся до сильнішого брата.

На щастя, історія закінчилася дуже щасливо. Після 270 днів важкої боротьби пліч-о-пліч із братом Честер зміг поїхати з батьками додому. Цього року Честеру та Отісу виповнилося 2 роки, чудові малюки проводять багато часу разом та усіляко підтримують один одного, як тільки можуть.