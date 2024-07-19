Малюк намалював своє "улюблене хобі": чому всі були дуже здивовані

Батьки часто зберігають малюнки своїх дітей як пам'ять про їхні ранні роки у школі або дитячому садочку. Проте іноді ці прояви творчості можуть викликати багато запитань.

Смішна історія сталася з молодою матір'ю Маріанною, яка поділилася нею в соціальній мережі X (колишній Twitter). Жінка не могла не розсміятися, коли отримала від вчителів малюнок свого сина.

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Юний творець

На уроці дітям було запропоновано зобразити своє улюблене хобі, але вибір хлопчика був справжньою несподіванкою. На малюнку було зображено пачку червоних чипсів з підписом "чипси", щоб ніхто не сумнівався у зображеному. Користувачі мережі у коментарях жартували та ділилися своїми враженнями.

Коментарі користувачів були сповнені гумору:

"Він такий же, як і я";

"Друже, у нас з тобою спільні інтереси";

"Розумний хлопчик";

"Передайте йому, що я схвалюю цей вибір".

Дехто навіть запитував: "Ви впевнені, що це точно пачка чипсів? Він щось задумав!". Це уже мила традиція – зберігати такі спогади про дитинство. Коли малюки підростають, вони дуже люблять розглядати свої "шедеври".

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