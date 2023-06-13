У штаті Мічиган (США) трапився випадок, який важко назвати курйозним. Це все тому, що йдеться про викрадення авто 10-річним хлопчиком.

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Як хлопчик вкрав авто, щоб зустрітися із мамою

Поліції довелося гнатися за кросовером Buick Encore, за кермом якого був 10-річний хлопчик. Раніше дитина вже скоювала злочини та певний час перебувала в Центрі ув'язнення для неповнолітніх.

Про викрадення автомобіля поліції повідомили очевидці та працівники компанії OnStar, які надають послуги зв'язку для власників автомобілів General Motors. Їм також вдалося відстежити автомобіль та передати його геолокацію правоохоронцям.

Як з'ясувалося, автомобіль належить матері хлопчика, а той викрав його та сів за кермо для того, щоб її побачити. 10-річний хлопець гостював у родичів, а коли скучив за мамою, вирішив не чекати її, а самому до неї приїхати.

Працівникам OnStar вдалося вимкнути двигун автомобіля дистанційно, через що хлопець не впорався з керуванням та в'їхав в огорожу. Після цього він вибіг з авто та намагався втекти від поліції, але правоохоронцям вдалося затримати правопорушника.