Розгледіти у своїх дітях талант – завдання усіх батьків. Не варто ставити перед дітьми кордони, зважаючи лише на вік, адже є багато прикладів того, як вони легко випереджали дорослих. Наприклад, юний дизайнер з Каліфорнії готовий змагатися з місце під сонцем зі світовими знаменитостями.

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Як все починалося

Перші речі Макс почав створювати, коли йому було всього 4 роки! Захоплення дизайном батьки помітили у хлопця під час сімейної вечері, коли він попросив манекен, щоб продемонструвати свою дебютну роботу.

Батьки одразу підтримали захоплення хлопчика / Фото boredpanda

Згодом малюк організував свій перший показ мод у саду перед родиною та друзями, створивши неймовірні сукні для своїх подруг із дитячого садка, кімоно для старшої сестри та червоне пальто на день народження бабусі.

Одяг юного дизайнера швидко набирав популярності / Фото boredpanda

З того часу його успіх тільки збільшувався. Продажі суконь як для дорослих, так і для дітей по всьому світу, популярність, 1,5 мільйона підписників в інстаграм, публікація в журналі People та замовлення сукні від самої акторки Шерон Стоун.

Але на цьому хлопчик не зупиняється. Він називає себе Гуччіо Гуччі і мріє очолити будинок моди Gucci або заснувати власну студію. Такі шанси в нього дійсно є, адже його роботи справді вражають.

Плаття хлопчика замовляють навіть відомі зірки / Фото boredpanda

На створення сукні з нуля у нього йде приблизно тиждень. А надихають на нові шедеври хлопця три речі: вода, сонце та русалки.

Як батьки ставлять до захоплення Макса

Любов до шиття прищепила хлопчику мама Шеррі Медісон. Вона щиро здивувалася, коли малюк почав проєктувати свої роботи і назвав себе дизайнером. Шовк і оксамит — це два матеріали, з якими він любить працювати найбільше, А в одному інтерв’ю жінка детальніше розповіла як зараз проходить процес створення одягу.

"Багато тканин насправді дарують йому шанувальники. Але тепер він відвідує магазини тканин і купує всі свої матеріали на гроші, які він заробляє від продажу власних робіт. Він приносить тканину додому і драпірує її на форму сукні. Потім відстібає шпильку, щоб зняти, і знову приколює, щоб зшити", – розповідає вона.

Попри популярність "зіркова" хвороба оминула Макса / Фото boredpanda

Ми будемо підтримувати Макса у всьому, що б він не вирішив робити в житті, якщо це приносить йому задоволення!

– додала мати юного дизайнера.

Попри шалений успіх, за словами мами, хлопчик веселий, чуйний, енергійний першокласник, який, окрім моди, любить математику, науку, мистецтво, теніс, пляж та ігри з друзями.

"Макс залишається дуже скромним. Він досить молодий і навіть не розуміє, наскільки став відомим. Але він просто скромний за своєю природою. Ми робимо все можливе, щоб захистити його дитинство і говорити "ні" багатьом речам, які трапляються на його шляху, щоб він ніколи не був пригнічений. Ми говоримо "так"» лише тому, що його дуже хвилює", – каже Шеррі.

До речі, Макс займається благодійністю і пожертвував гроші організації українських біженців. А ще відкрив волонтерське літнє ательє для роботи над маленькою колекцією, яку покаже восени 2023 року. Хлопець вже створив понад 37 унікальних речей під своїм лейблом Couture to the Max. Сукня від маленького дизайнера може коштувати до 1200 доларів.