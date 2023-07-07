Винахідливість дітей – це завжди дуже цікаво. Часто вона не знає жодних рамок, завдяки чому результати їх роботи видаються просто вражаючими.

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Наприклад, ось цей хлопчик дуже хотів мати бороду до свого костюма супергероя, але знайти її в магазині не вдалося. Він миттю знайшов рішення – підстриг власне волосся та отримав бажане.

Маленький супергерой / Фото Reddit

Доволі оригінально діти можуть підходити до виконання різноманітних завдань. Не очікуйте, що вони завжди гратимуть за правилами, які їм встановили.

Креативний підхід до головоломки / Фото Reddit

Ховати цукерки на кухонних полицях не завжди буває ефективним. Діти обов'язково знайдуть спосіб, як до них дістатися.

Що лише не змайструєш заради солоденького / Фото Reddit

Пошук зручності теж спонукає дітей до креативності. Якщо їм потрібна підставка для телефону – вони здатні зробити її навіть з найбільш неочевидних речей.

Оригінальне рішення / Фото Reddit