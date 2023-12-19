Збалансований ланч-бокс допомагає зробити день ефективним та повним енергії. Пам'ятайте, що різноманітність та збалансованість – ключі до здорового харчування.

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Овочі – палітра смаку

Нарізані смужечками чи брусочками овочі – морква, солодкий перець, огірки та стебла селери – стануть основою кольорового та смачного ланч-боксу. Обирайте овочі, які полюбляє ваша дитина, і створіть справжню палітру смаку. Маленькі помідорчики чері та бейбі морква мають чудовий вигляд цікаво та швидко зʼїдаються.

Фруктова гармонія

Якщо вам хочеться, щоб ваша дитина з задоволенням зʼїдала фрукти, нарізані яблука, груші та твердий нектарин – чудовий вибір. Вони не лише смачні, але і зручні для споживання.

Зернові ласощі

Зернові булочки, підсушений хліб чи домашні сухарики – це те, чим дітям подобається хрумтіти. Додайте різноманіття, вибираючи форму хлібних виробів, і не забудьте про їхню поживність.

Смачна альтернатива солодощам

Сушені фрукти, такі як яблука, груші, сливи та курага, стануть смачною та корисною альтернативою цукровим ласощам.

Горішки для енергії

Горішки – це чудове джерело енергії та корисних речовин. Додайте у ланч-бокс мікс – горіхи, мигдаль, гарбузове чи соняшникове насіння.

Спробуйте експериментувати та пристосовувати ланч-бокс до індивідуальних смаків вашої дитини. Забарвте її шкільний день смаком, енергією та корисністю – ваша дитина вам за це буде дуже вдячна !