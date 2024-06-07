Кому принц Гаррі та Меган Маркл довіряють дітей

Як стало відомо журналістам, тепер герцоги Сассекські не залишають дітей на нянечок, коли мусять покидати дім. Вихованням Лілібет та Арчі на час їхньої відсутності займається лише одна людина – мама Меган Дорія Редлан.

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За інформацією інсайдерів, Меган почувається комфортніше, коли її діти залишаються з Дорією. Гаррі підтримує цю позицію, адже переконаний, що набагато краще, коли дітей виховують лише члени сім'ї.

Гаррі, і Меган дуже дбають про своїх дітей і у випадку від'їзду довіряють їх лише Дорії,

– розповіли джерела з монаршої родини.

Чому пара прийняла таке рішення

Одного разу, коли діти залишилися з нянею, в кімнаті маленького Арчі зайнялася пожежа. Все обійшлося добре, однак Меган повністю втратила довіру до чужих людей.

Дорія напрочуд близька з дітьми і щодня допомагає Меган. З нею діти завжди в безпеці,

– додали інсайдери.

Нагадаємо, Меган та Гаррі склали з себе королівські повноваження та переїхали у Монтесіто, що в Каліфорнії, лише зрідка залишаючи дітей на Дорію. Натомість Вільям та Кейт Міддлтон вдаються до послуг няні Марії Терези ​​Борралло, яка вже понад 10 років працює на королівську родину.