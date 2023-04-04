Гейден Панеттьєрі зізналася, що хотіла б, щоб "хтось розповів мені" про післяпологову депресію раніше і "сказав, що все стане гаразд", коли вона обговорювала свій стан та досвід народження доньки Каї-Євдокії.

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За словами голлівудської акторки, вона ніколи раніше не чула, що жінки можуть проживати такі емоції у зв'язку з народженням дитини. Саме післяпологову депресію вона звинувачує у своїй алкогольній залежності.

Зіркова сім'я / Фото people

Вона також розповіла ведучій Ерін Лім Роудс про досвід ізоляції, коли люди применшують значення цього захворювання або не сприймають його серйозно.

Володимир Кличко з донькою / Фото xsport

Це як у тунелі. Ти навіть не можеш згадати, коли тобі було добре. Ти намагаєшся згадати, коли ти почувався добре, коли ти почувався позитивно, коли ти почувався щасливим, і ти не можеш. Ви бачите цю огортаючу темряву,

– розповіла акторка.

Нагадаємо, Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко почали зустрічатись у 2011 році, а через три роки у них народилась донька Кая-Євдокія. Втім, у серпні 2018-го Володимир та Гейден розлучились через алкогольну залежність дівчини. Донька залишилась з батьком, зараз Євдокія проживає у Європі.