Літо обіцяє бути спекотним, а отже, варто вберегти дітей від впливу високої температури. Варто подбати лише про кілька нюансів, аби покращити їхню активність під палючим сонцем. На що варто звернути увагу – розповідає 24 Канал.
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Натуральні матеріали
Зручний та легкий одяг з натуральних тканин – це перше, про що варто потурбуватися. Найкраще обирати одяг з льону або бавовни.
Завдяки цьому одягу дитина уникне теплового удару. Також не потрібно забувати про головний убір, хоча не всі діти їх люблять.
Комфорт дитини у спеку – бажання усіх батьків / Фото Pixabay
Відкрите взуття
Кросівки та шкарпетки призначені явно не для спекотних днів. Відкриті сандалі спортивного плану – ось вибір на літо. Також краще брати взуття на липучках, аби дитина могла регулювати його за своїм вподобанням.
Вода – завжди поруч
Зайвим буде нагадувати про водний баланс, особливо коли йдеться про дітей у спеку. Коли б дитина не виходила з дому, в неї завжди повинна бути пляшка з водою.
Фрукти – ваші найкращі друзі
Персики, абрикоси, нектарини та інші фрукти завше виручають у спеку. Якщо ви зберігаєте їх у холодильнику, то дитина просто не зможе відмовитися від прохолодного соковитого продукту.
Вологе прибирання якомога частіше
Комфортно у спеку має бути не лише на вулиці, а й удома. Часто ми у пошуках порятунку відкриваємо вікна навстіж, тому до дому потрапляє багато пилу.
У чистому приміщенні не лише менш спекотно, а й легше дихається та прохолодніше. Вологе прибирання повинне стати правилом, тим паче, що дотримуватися його не так вже й важко.