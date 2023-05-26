Літо обіцяє бути спекотним, а отже, варто вберегти дітей від впливу високої температури. Варто подбати лише про кілька нюансів, аби покращити їхню активність під палючим сонцем. На що варто звернути увагу – розповідає 24 Канал.

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Натуральні матеріали

Зручний та легкий одяг з натуральних тканин – це перше, про що варто потурбуватися. Найкраще обирати одяг з льону або бавовни.

Завдяки цьому одягу дитина уникне теплового удару. Також не потрібно забувати про головний убір, хоча не всі діти їх люблять.

Комфорт дитини у спеку – бажання усіх батьків / Фото Pixabay

Відкрите взуття

Кросівки та шкарпетки призначені явно не для спекотних днів. Відкриті сандалі спортивного плану – ось вибір на літо. Також краще брати взуття на липучках, аби дитина могла регулювати його за своїм вподобанням.

Вода – завжди поруч

Зайвим буде нагадувати про водний баланс, особливо коли йдеться про дітей у спеку. Коли б дитина не виходила з дому, в неї завжди повинна бути пляшка з водою.

Фрукти – ваші найкращі друзі

Персики, абрикоси, нектарини та інші фрукти завше виручають у спеку. Якщо ви зберігаєте їх у холодильнику, то дитина просто не зможе відмовитися від прохолодного соковитого продукту.

Вологе прибирання якомога частіше

Комфортно у спеку має бути не лише на вулиці, а й удома. Часто ми у пошуках порятунку відкриваємо вікна навстіж, тому до дому потрапляє багато пилу.

У чистому приміщенні не лише менш спекотно, а й легше дихається та прохолодніше. Вологе прибирання повинне стати правилом, тим паче, що дотримуватися його не так вже й важко.