У різних країнах діти починають відвідувати школу у різному віці. Це важлива віха у житті кожної родини, адже кожному батькові так важливо бачити дитину щасливою та усміхненою.

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Вплив віку на академічні досягнення

Дослідження Кембриджського університету підкреслює, що ранній початок формальної освіти може мати негативні наслідки для довгострокового розвитку дитини. Дослідження вчених демонструють, що діти, які починають навчання у 7 років, мають кращі результати в академічній успішності та соціальному розвитку порівняно з тими, хто починає раніше. Це підтверджується досвідом Фінляндії, яку вважають освітнім прикладом.

Підготовка до школи: що потрібно знати батькам

Якщо ви плануєте, що ваша дитина піде до школи у 6 – 7 років, починати підготовку варто за рік-півтора до цього. До п’яти років у дитини формуються навички концентрації на тривалий час, тому розпочинати підготовку раніше може бути складно як для дитини, так і для батьків.

Для зарахування до першого класу в Україні немає конкретних вимог. Однак школи мають право проводити співбесіди чи тестування, щоб визначити рівень підготовки та вміння майбутніх першокласників.

Підготувати дитину до школи можна самостійно або вибрати спеціальні курси. Ефективними також є групові заняття, де діти зможуть зануритися в навчальну атмосферу. Рік підготовчих занять зазвичай достатній для здобуття необхідних навичок перед школою.

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