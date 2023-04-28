Напевно, жоден з нас не може уявити свого життя без музики. Вона завжди нас супроводжує: дозволяє згаяти час дорогою додому чи на роботу, підтримує у складні моменти, розслабляє після роботи, мотивує, допомагає набратися сміливості та вчить насолоджуватися кожним моментом.

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Особливо важливою музика є для дітей, і батькам у жодному разі не варто відривати їх від прослуховування чи забирати з вух навушники (звісно, якщо вони лише не збираються переходити дорогу, не озираючись по сторонах).

Чому важливо, щоб діти слухали музику

Перше, про що варто знати – мелодії допомагають дітям розвиватися, а також знайомлять їх з відчуттям ритму. Також не варто забувати про елементарне задоволення: музика підіймає настрій дитини та суттєво знижує рівень стресу.

Музика супроводжує нас усе життя / Фото Pexels

Дослідження також показали, що музика здатна покращувати розвиток мовлення дитини. Дитячі пісні розширюють словниковий запас, а також вчать швидкості та інтонації, які є такими важливими при засвоєнні мови.

Згодом діти вчаться запам'ятовувати цілі твори, що позитивно впливає на їхню пам'ять. Особливо велику користь дає навчання грі на музичних інструментах.

Також експерименти показали, що діти, які співали бодай один раз на день, складали тести краще, аніж їхні однолітки. Відтак, батькам варто знайомити дітей з музикою, але є запитання: з якого віку.

Тут довго думати не треба – чим швидше, тим краще. Дитина здатна вловлювати звуки вже в утробі матері, тому наспівування колискової чи інших пісень ніколи не буде зайвим.