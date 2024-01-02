Хлопчик чи дівчинка – коли стає відомо

Коли пара дізнається про те, що вагітна, то одне з перших запитань, які виникають, це стать малюка. Тим паче, що воно буде практично вриватися у ваше життя впродовж усієї вагітності.

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Дізнатися стать дитини зазвичай можна приблизно на 20 тижні вагітності. Якщо вагітність неускладнена, то лікар за допомогою УЗД або анатомічного сканування буде готовий сказати, хто у вас буде.

Анатомічним скануванням називають УЗД другого рівня.

Дивовижний період / Фото Unsplash

Дізнатися інтригуючу новину можна і раніше, якщо лікар порадив пройти пренатальне тестування на наявність хромосомних аномалій через 9 тижнів після вагітності. Якщо ви хочете зберегти цю новину у секреті, то не забудьте попередити про це свого лікаря.

Часом трапляється, що малюк повертається до датчика апарату таким чином, що лікар не може точно визначити його стать. Тоді найбільш точного висновку доведеться чекати до 32 – 34 тижня вагітності.

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