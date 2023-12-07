Одне із ключових питань, що часто стає перед батьками, – це коли саме починати прикорм. Момент, коли малюку виповнюється шість місяців, стає поворотним. Проте тут є кілька важливих моментів.
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Прикорм– це харчові продукти, які вводяться в доповнення до грудного молока (молочної суміші у разі штучного вигодовування) дитині під час першого року її життя.
Фізіологічний аспект
Один з головних факторів, які вказують на початок прикорму – це фізіологічна готовність дитини до перетравлення твердої їжі.
Згідно з рекомендаціями МОЗ є кілька ключових ознак готовності дитини до введення прикорму.
Міжнародний надзвичайний фонд допомоги дітям при Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) застерігає, що введення дитини інші продукти або рідини, крім грудного молока, до досягнення нею 6-місячного віку може збільшити ризик захворювань. До них відносять діарею чи отруєння. Дитина також менше проситиме грудьми, тому ваш запас молока, її найважливішої їжі, може зменшитися.
Розвиток смакових вподобань
Починаючи з 6 місяців малюк все більше починає цікавитися світом. Саме тому у такому віці йому стане цікаво спробувати щось абсолютно нове, а саме тверду їжу. Починаючи з різноманітних продуктів на ранньому етапі, дитина розвиває широкий спектр смаків, що надалі сприятиме здоровому харчуванню в майбутньому. Також дитина вчиться поводитися з їжею, що є важливою навичкою для самостійного харчування.
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