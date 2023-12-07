Одне із ключових питань, що часто стає перед батьками, – це коли саме починати прикорм. Момент, коли малюку виповнюється шість місяців, стає поворотним. Проте тут є кілька важливих моментів.

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Прикорм – це харчові продукти, які вводяться в доповнення до грудного молока (молочної суміші у разі штучного вигодовування) дитині під час першого року її життя. – це харчові продукти, які вводяться в доповнення до грудного молока (молочної суміші у разі штучного вигодовування) дитині під час першого року її життя.

Фізіологічний аспект

Один з головних факторів, які вказують на початок прикорму – це фізіологічна готовність дитини до перетравлення твердої їжі.

Згідно з рекомендаціями МОЗ є кілька ключових ознак готовності дитини до введення прикорму.

Дитина може їсти продукти, коли:

– тримає голову;

– сидить практично без підтримки (в стільчику для годування);

– відкриває рот, коли підносять ложку з їдою;

– відвертається від ложки з їдою, коли не голодна;

– закриває рот з ложкою в роті, тримає їжу в роті, а потім ковтає, а не виштовхує і не випльовує.

Міжнародний надзвичайний фонд допомоги дітям при Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) застерігає, що введення дитини інші продукти або рідини, крім грудного молока, до досягнення нею 6-місячного віку може збільшити ризик захворювань. До них відносять діарею чи отруєння. Дитина також менше проситиме грудьми, тому ваш запас молока, її найважливішої їжі, може зменшитися.

Розвиток смакових вподобань

Починаючи з 6 місяців малюк все більше починає цікавитися світом. Саме тому у такому віці йому стане цікаво спробувати щось абсолютно нове, а саме тверду їжу. Починаючи з різноманітних продуктів на ранньому етапі, дитина розвиває широкий спектр смаків, що надалі сприятиме здоровому харчуванню в майбутньому. Також дитина вчиться поводитися з їжею, що є важливою навичкою для самостійного харчування.

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