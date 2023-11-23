Є малюки тихі та спокійні від народження, які не приносять жодних турбот для рідних. Інші, однак, можуть плакати через цілий перелік перешкод: мокрий підгузник, голод, втома та бажання спати.

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Увімкніть музику

Це можуть бути колискові пісні та ніжні звуки. Однак багато дітей також люблять музику, яку слухали їхні батьки, коли дитина була ще в утробі матері. Одні новонароджені заспокоюються від Івасюка, інші люблять ABBA. Крім того, варто носити малюка на руках і похитувати його в ритмі. Ви також можете наспівувати, тому що голос і серцебиття батьків створюють у малюка відчуття, ніби він знаходиться в знайомому середовищі.

Коли дитина спокійна, батьки щасливі / Фото unsplash

Приглушіть світло

Відсутність яскравого світла змушує мозок заспокоїтися. Для надмірно збудженої дитини, яка плаче, важливо мати якомога менше подразників. І світло, і навколишній шум можуть викликати тривогу у дитини.

Білий шум

Інколи заспокоїти дитину може нетиповий шум. Можна спробувати включити пилосос або фен, але більш економним варіантом буде завантажити додаток на телефон або подивитися відео на YouTube.

Працюйте зі своїм стресом та емоціями

Коли ваша дитина відчуває, що ви в стресі, вона також починає нервувати. Коли ви засмучені його плачем і не можете його заспокоїти, він зазвичай плаче ще більше. У такі моменти добре зосередитися на собі та своїх емоціях, адже коли ви будете спокійні, малюкові буде легше перестати плакати.