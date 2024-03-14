Не вберегти, то хоч відтягнути момент: коли дитині можна вперше спробувати фастфуд

Фастфуд став одним з атрибутів сучасного динамічного життя. Ця їжа не надто здорова, тому логічно, що дітям краще оминати ці страви.

Чому дітям не рекомендують їсти фастфуд

Почати варто з того, що фастфуд не надто корисний не лише для дітей, а й для дорослих. Справа не так у складниках, як у їх компонуванні.

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У такій їжі містяться трансжири, які ВООЗ зовсім прагне заборонити через велику шкоду для здоров'я, а також дуже мало нутрієнтів, вітамінів і мінералів. Натоміть фастфуд може бути дуже солоним, а доданий цукор від газованих напоїв, які йдуть у комплекті, довершить негативний вплив на здоров'я.

У фастфуді дуже мало користі як для дорослих, так і для дітей / Фото Pixabay

Тому фахівці рекомендують обмежувати від фастфуду не лише дітей, а й дорослих, а особливо тих, хто має проблеми зі здоров'ям.

З якого віку діти можуть споживати швидку їжу

Наразі немає чітких рекомендацій про те, до якого віку дітей краще не "знайомити" з фастфудом. Золоте правило – "чим пізніше, тим краще".

У швидкій їжі багато калорій, жиру, цукру та солі, але усі інгредієнти скомпоновані таким чином, щоб викликати багато смакового задоволення. Саме тому до цієї їжі легко звикають, а діти не можуть встояти перед черговою порцією.

Також батькам нагадують, що харчові звички закладаються з дитинства, тому важливо навчати дітей піклуватися про себе та споживати здорову їжу.