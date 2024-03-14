Не уберечь, то хоть оттянуть момент: когда ребенку можно впервые попробовать фастфуд
Источник:ВОЗ
Фастфуд стал одним из атрибутов современной динамичной жизни. Эта еда не слишком здоровая, поэтому логично, что детям лучше обходить эти блюда стороной.
Почему детям не рекомендуют есть фастфуд
Начать стоит с того, что фастфуд не слишком полезен не только для детей, но и для взрослых. Дело не так в составляющих, как в их компоновке.
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В такой пище содержатся трансжиры, которые ВООЗ совсем стремится запретить из-за большого вреда для здоровья, а также очень мало нутриентов, витаминов и минералов. Зато фастфуд может быть очень соленым, а добавленный сахар от газированных напитков, которые идут в комплекте, довершит негативное влияние на здоровье.
В фастфуде очень мало пользы как для взрослых, так и для детей / Фото Pixabay
Поэтому специалисты рекомендуют ограничивать от фастфуда не только детей, но и взрослых, а особенно тех, кто имеет проблемы со здоровьем.
С какого возраста дети могут потреблять быструю пищу
Пока нет четких рекомендаций о том, до какого возраста детей лучше не "знакомить" с фастфудом. Золотое правило – "чем позже, тем лучше".
В быстрой еде много калорий, жира, сахара и соли, но все ингредиенты скомпонованы таким образом, чтобы вызвать много вкусового удовольствия. Именно поэтому к этой еде легко привыкают, а дети не могут устоять перед очередной порцией.
Также родителям напоминают, что пищевые привычки закладываются с детства, поэтому важно учить детей заботиться о себе и потреблять здоровую пищу.