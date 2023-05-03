Діти завжди грають за власними правилами і не особливо дбають про наслідки. Користувачі мережі діляться захопливими фото власних малюків.

Цікаво Проблема, яка стосується усіх батьків: як забрати в дитини гаджет, аби не було істерик

Я втратив 350 доларів три місяці тому. Я знайшов їх в кімнаті своєї 4-річної дитини,

– зазначає молодий батько.

Діти інколи вкрай кумедні / Фото brightside

Після цього ми більше ніколи не купали молодшу дитину на кухні,

– сміється одна із мам.

Цій винахідливості можна тільки позаздрити / Фото brightside

Мій 3-річний племінник знайшов найкраще місце для хованок, –

ділиться користувач мережі.

Це так кумедно / Фото brightside

Моя двоюрідна сестра наполягає на тому, щоб фарбувати мені кінчики пальців замість нігтів.

Нові модні віяння / Фото brightside

Улюблений подарунок моєї дитини — це сире яйце, яке йому подарував мій зять. Справжні подарунки його не цікавлять.

Дітей можуть цікавити і такі подарунки / Фото brightside

Наша 2-річна дитина дивиться на мурах у бінокль.

Юний науковець / Фото brightside

Не впевнений, що Брі тепер мій улюблений племінник.

Оце так оказія / Фото brightside