Діти завжди грають за власними правилами і не особливо дбають про наслідки. Користувачі мережі діляться захопливими фото власних малюків.
Цікаво Проблема, яка стосується усіх батьків: як забрати в дитини гаджет, аби не було істерик
Я втратив 350 доларів три місяці тому. Я знайшов їх в кімнаті своєї 4-річної дитини,
– зазначає молодий батько.
Діти інколи вкрай кумедні / Фото brightside
Після цього ми більше ніколи не купали молодшу дитину на кухні,
– сміється одна із мам.
Цій винахідливості можна тільки позаздрити / Фото brightside
Мій 3-річний племінник знайшов найкраще місце для хованок, –
ділиться користувач мережі.
Це так кумедно / Фото brightside
Моя двоюрідна сестра наполягає на тому, щоб фарбувати мені кінчики пальців замість нігтів.
Нові модні віяння / Фото brightside
Улюблений подарунок моєї дитини — це сире яйце, яке йому подарував мій зять. Справжні подарунки його не цікавлять.
Дітей можуть цікавити і такі подарунки / Фото brightside
Наша 2-річна дитина дивиться на мурах у бінокль.
Юний науковець / Фото brightside
Не впевнений, що Брі тепер мій улюблений племінник.
Оце так оказія / Фото brightside