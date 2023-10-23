Перші кроки малюка – важлива віха, але, на жаль, мама чи тато не можуть зробити практично нічого, щоб заохотити дитину швидше ходити.

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Коли дитина має почати ходити

Тут існує досить широкий діапазон. Є діти, які можуть почати ходити вже в дев’ять місяців, але також нормально, коли малюки впевнено стануть на ніжки пізніше – приблизно у 17 або 18 місяців.

Проте більшість діток починають ходити приблизно у віці 12 місяців, каже Ашанті Вудс, доктор медичних наук, педіатр Медичного центру Мерсі в Балтіморі. Перш за все дитина повинна навчитися деяким навичкам. Наприклад, підтягуватися, щоб стояти і пересуватися.

Які фактори впливають на перші кроки малюка / Фото unsplash

Генетика і спадковість

Генетика відіграє важливу роль у розвитку дитини. Якщо в вашій сім'ї було багато дітей, які почали ходити раніше, є велика ймовірність, що дитина також буде активнішою. Однак слід зазначити, що генетика лише один із чинників і не є єдиною відповіддю на питання про час початку ходи.

Немовлята, які мають старших братів і сестер, також можуть ходити раніше, ніж ті, хто є першою дитиною в сім’ї, тому що вони хочуть мати можливість наздогнати старших.

Інші важливі фактори

Немовлятам, які мають більшу вагу, може знадобитися трішки часу, щоб наростити сили та навчитися рухати своїм тілом, ніж немовлятам, які є "худі".

Це не завжди так, але іноді легше маневрувати своїм тілом, коли ти начебто менший. Тож іноді ми бачимо, як ці діти вчаться керувати своїм тілом, вставати, а потім ходити швидше, ніж деякі немовлята мають набагато більшу вагу,

– пояснює доктор Фішер, головний педіатр в Центрі здоров’я Провіденс Сент-Джон у Санта-Моніці, що у США.

Діти, які народилися передчасно (народжені до 37 тижнів вагітності), можуть відчувати деяку затримку в ходьбі.

Час початку ходи у дітей залежить від різних факторів. Важливо пам'ятати, що немає одного "правильного" часу для цього кроку, і кожна дитина є унікальною. Головне завдання батьків – створювати позитивне середовище для дитини та підтримувати її на шляху до нових навичок.

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