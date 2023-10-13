Камерон Діаз стала відомою завдяки ролям в таких фільмах як "Маска", "Ангели Чарлі", "Одного разу у Вегасі" та багатьох інших. Вона отримала кілька нагород та номінацій за свою акторську роботу і також відома як модель і продюсер фільмів. Проте весь цей досвід, за словами актриси, не стоїть навіть поруч у порівнянні з тим, що вона отримує від материнства.

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Як відома зірка стала відчайдушною домогосподаркою

У 2018 році Камерон вирішила піти із кіно, щоб присвятити себе сім'ї та вперше пізнати радість материнства. У 2020 році актриса зі своїм чоловіком Бенджі Медденом повідомили, що стали батьками дівчинки, яку назвали Реддіс.

Неймовірна жінка / Фото з інстаграму Cameron Diaz

Друзі сім'ї поділилися з пресою, що пара роками намагалася завагітніти.

Вони пройшли через стільки всього, щоб дійти до цього моменту,

– сказало анонімне джерело.

А численних інтерв'ю Діас розповідає, що більшу частину свого життя присвятила публіці. Зараз вона задоволена, щаслива та хоче розпочати нове етап з дитиною, а одна з її головних цілей — захистити свого малюка.

Як змінилося життя актриси після того, як вона стала мамою

В інтерв'ю Джиммі Феллону Діас зізналася, що проводити час з донькою – це райські миті. Молода мама намагається насолоджуватися кожним моментом.

Діас грайливо жартує про те, що раніше її телефон був заповнений фотографіями її собак. Однак тепер усе змінилося, коли в сім’ї постійно грають "Baby Shark" та інші дитячі пісеньки. Діас пишається, що стала мамою, і насолоджується тим, як донька безмежно любить тата.

Бути мамою у 50 років

В інтерв'ю Наомі Кемпбелл Діаз розповіла, як їй подобається знаходити баланс у житті. Вона визнає, що багато людей стають батьками іншим шляхом.

Вони одружуються і створюють сім’ю в молодості. Я ніби роблю це в другій половині свого життя,

– сміється зірка.

Вона також зазначає, що у соціальних мережах та таблоїдах піддається тиску через свою пізнє материнство. Попри це Діас впевнена, що це її найщасливіший час її життя. Її попередні подорожі та досвід роботи не можна порівняти з цією новою фазою.