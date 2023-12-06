Маленька роль, яка "розірвала" інтернет

Коли мова заходить про популярність, усі переконані, що здобути її можна лише тоді, коли перебуваєш на перших планах. 6-річний Майло Волтон довів, що це неправда, головне – віддаватися своїй справі.

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Маленький хлопчик особливо тішився ролі, яка дісталася йому у різдвяному вертепі. Коли він їхав з мамою Харлі у машині, то просив жінку відгадати, яке особливе амплуа йому дісталося.

Харлі якимось дивом відчула, що цей момент особливий, тому зняла його на камеру. Ісус, Йосип, мудреці – мати перелічувала усі можливі ролі із вертепу, але хлопчик лише заперечливо похитував головою.

Я – тримач дверей №3. Відкриватиму двері!

– радісно зізнався Майло.

Матері вдалося стримати розчарування, але радість хлопчика була настільки щирою та смішною, що відео швидко "завірусилося" мережею. Хлопчик швидко став зіркою Великої Британії та навіть отримав запрошення на ранкове шоу "Цього ранку" на телеканалі ITV.

Майло зізнався, що тепер завдяки маленькій ролі став справжньою зіркою, а серед його прихильників навіть є Хлої Кардаш'ян! Хлопчик довів – якщо щиро радіти можливостям, які дає життя, можна досягнути неймовірних результатів.