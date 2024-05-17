"Я ледь не вмерла із жаху": як хлопчик налякав няню і про що їй не розповіли батьки

17 травня 2024, 19:07
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Джерело:

Mirror

Коли батькам випадає нагода провести час разом, послуги няні є як ніколи доречними. Але варто пам'ятати, що потрібно залишати не лише необхідні інструкції, а й розповідати про особливості своїх дітей.

Дівчина, яка працювала нянею, розповіла дуже кумедну історію. Щоправда, в моменті вона налякала її ледь не до смерті. 

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А діло було так. Одного разу вона залишилася доглядати двох маленьких дітей. Все йшло чудово, вони гарно гралися та не пручалися перед сном. 

Дівчина увімкнула радіоняню та пішла в іншу кімнату, де чекала на батьків. І тут з радіоняні почувся моторошний голос. 

Уявіть, на вулиці суцільна темрява. І тут раптово з радіоняні моторошний дитячий спів. Я поглянула на монітор, але діти не ворушилися,
– розповіла вона.

Дівчина негайно кинулася до дитячої кімнати. Як з'ясувалося, менший хлопчик не міг заснути та наспівував собі колискову, яку й почула няня. Оскільки він додавав до слів кривляння, а спів був тихим, уночі такий перформанс міг лунати дійсно страшно. 

У мережі з історії посміялися, але водночас відзначили і сміливість няні: 

  • "Я не знаю, як вона змусила себе піти до дітей";
  • "Не вірю в демонів, але в той момент не змогла б поворухнутися";
  • "Після такої історії потрібно сідати за книгу жахів".

Раніше ми писали про маму, яка виставляє рахунки усім батькам, чиї діти приходять до неї додому. 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська