Ледь не гепнувся з машини: мама врятувала хлопчика, якого тато висадив на позашляховик

Розваги з дітьми – це завжди весело та цікаво. Але ніколи не треба забувати про правила безпеки, адже діти можуть не розуміти ризиків отримання травми.

Небезпечна гра

Татусь вирішив посадити хлопчика на капот автомобіля. Однак він не очікував, що дитина почне втікати та опиниться на даху позашляховика.

Читайте також Дитина до 10 років повинна цього навчитися: корисна шпаргалка для батьків

Чоловік налякався та просив дитину злізти, але малюк думав, що це весела гра, та продовжив тікати.

Як хлопчик опинився у небезпеці: відео

Порятунок

Ситуацію врятувала мама. Жінка видерлася на автомобіль та зняла з нього дитину. Ця ситуація вкотре підтверджує, що батькам завжди потрібно бути вкрай пильними, адже діти ще не розуміють небезпеки.

Раніше ми писали про те, як зараз виглядає "найсильніший хлопчик у світі".