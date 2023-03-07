Серед такого розмаїття цікавих секцій і гуртків для дітей можна легко розгубитися: іноземні мови, плавання, музика, танці, малювання, основи програмування тощо. Тож зрозуміло, що батькам кортить записати дитину на все й одразу, щоб вона могла отримати ті навички, які їй можуть знадобитися у майбутньому.

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Проте буває доволі складно зрозуміти, скільки гуртків – вже забагато, а скільки – якраз достатньо, а також визначити, що дитині точно сподобається, а що – ні. Тому, сподіваємося, ці кілька простих рекомендацій допоможуть вам правильно обрати заняття для вашої малечі, щоб вони були не лише корисними, але й дарували приємні емоції.

Дізнайтесь, що цікаво дитині

Усі діти – різні, тому секція, яка сподобалась нащадкам ваших знайомих або на яку "ходять усі", бо це новий тренд, може не зацікавити вашого малюка. Тож обговоріть із дитиною, чим їй найбільше подобається займатися, та розпитайте, з чого вона б хотіла почати: від звичайного волейболу до робототехніки.



Дізнайтесь, чим цікавиться дитина / Фото Unsplash

Після обговорення складіть список інтересів малечі, позначивши пріоритетні напрямки. Якщо виявиться, що кількість хобі – надто велика, терпляче поясніть дитині, що відвідувати усі гуртки відразу не вийде, але в жодному разі не кажіть просто "ні". Адже це може не лише відбити у неї бажання займатись улюбленим хобі, але й навіть похитнути довіру між вами.

Обміркуйте перспективи

Хоча батькам і нелегко встояти перед проханнями малечі, та все ж спробуйте поєднати дорослий раціоналізм та бажання дитини. Оцініть, наскільки корисними будуть обрані заняття та що вони зможуть дати у перспективі. Наприклад, записуючи малюка на спортивні секції, ви розвиваєте у ньому цілеспрямованість та наполегливість – такі навички, ймовірно, знадобляться йому й в дорослому житті. Але не забувайте, що не слід нав'язувати дитині заняття спортом лише тому, що ви хочете виростити олімпійського чемпіона. Завжди опирайтесь на те, що цікаво вашій доньці чи сину.

Оберіть зручний формат занять

Нині заняття можна відвідувати не лише офлайн, але й онлайн. Останній варіант став особливо актуальним в умовах пандемії. Його зручність полягає у тому, що це заощаджує безліч часу як дитині, так і батькам. Найрізноманітніші гуртки – від живопису до програмування – успішно адаптуються під онлайн-формат, тому відвідувати їх можна просто з дому.

Проте недоліки слід також враховувати. По-перше, не всі заняття можна перенести в онлайн, як-от футбол чи танці. А по-друге, зовсім маленьких дітей залишити самих під час таких занять не вийде.



Оберіть зручний формат занять для дитини / Фото Unsplash

Визначтеся з локацією

Якщо ви все ж таки вирішили, що заняття проходитимуть у традиційному форматі, то до вибору місця розташування секції слід підійти з усією серйозністю. Адже вам точно не захочеться регулярно возити дитину через пів міста, а тим паче відпускати малечу саму в таку далеку дорогу.

Ідеальний варіант – обрати секцію поблизу, або ж ретельно продумати логістику – вирішити, як та хто супроводжуватиме дитину до потрібного місця. Якщо секція, яку ви обрали, все ж розташована далеко від дому, а відвозити та забирати малечу самостійно не виходить, то можна найняти погодинну няню, і краще – зі своєю машиною. І хоча перший варіант таки дешевший, другий – набагато зручніший.

Узгодьте графік

Подбайте про те, щоб відвідування секцій не вибивалось із загального графіку дитину. Адже, окрім додаткових занять, діти також вчаться в школі та ходять у садок, а потім ще й займаються з репетитором.

Упродовж дня вони витрачають багато сил та енергії, тому ввечері їм може бути складно засвоювати нові знання. Тож інтелектуальні заняття краще не відкладати на пізню годину, а от спортивні можна залишити на вечір, щоб малеча могла розвантажитись та виплеснути емоції, які накопичились протягом дня.

Звичайно, це не стосується абсолютно всіх: деяким дітям допомагає розслабитись малювання, іншим – музика. Все індивідуально.



Віддавайте перевагу тим гурткам, які найбільше подобаються малечі / Фото Unsplash

А от у вихідні віддавайте перевагу тим гурткам, які малеча любить найбільше – вони прекрасно доповнять довгоочікуваний відпочинок.

Відвідайте кілька пробних занять

Перш ніж купувати абонемент, навідайтесь разом із дитиною на декілька тестових занять. У такий спосіб ви зможете зрозуміти, чи цікаво дитині у гуртку і чи може вона знайти спільну мову з викладачами.

Не кваптеся робити висновки після першого ж уроку, а відвідайте ще й інші секції з вашого списку. Після того, як дитина ознайомиться з усіма варіантами, вона зможе вибрати те, що їй припало до душі найбільше.

Влаштуйте тестовий період

Коли дитина визначилась, які секції та гуртки вона хоче відвідувати, встановіть мінімальний період, після якого ви разом вирішите, чи продовжувати заняття далі.



Поспостерігайте, чи подобаються дитині заняття / Фото Unsplash

Такий підхід допоможе зрозуміти, які емоції виникають у дитини в процесі навчання, та ухвалити остаточне рішення без поспіху. Так, тестовий період може наочно продемонструвати, чи стикатиметься ваш малюк із труднощами, тож вам не доведеться оплачувати дорогі секції, які не даватимуть позитивного результату.

Як допомогти малечі адаптуватися

І ось нарешті вибір зроблено, малеча із захватом очікує наступного заняття. Проте на цьому все не закінчується, адже попереду – період адаптації. Він виглядає приблизно так само, як і перші тижні в садочку чи школі: дитина намагається звикнути до нового оточення, порівнює себе з іншими та хвилюється, коли щось не виходить. У цей період малечі особливо потрібна підтримка батьків. Ось кілька рекомендацій, які можуть вам знадобитися.

Підтримуйте дитину

Яким би талановитим не був ваш малюк, у нього не завжди все виходитиме. Тому спочатку він може боятися, що ви осуджуватимете його через невдачі, а однолітки – кепкуватимуть. Тож не чекайте, поки дитина закриється в собі та відмовиться від занять, а терпляче пояснюйте, що навіть якщо у неї щось не складається так, як вона б хотіла, ви все одно любите та приймаєте її.

Розмовляйте з вашою малечею та поділіться своїм досвідом: розкажіть, що ви розумієте, що він чи вона відчуває, проявіть турботу та придумайте разом, як виправити ситуацію.

Проявіть цікавість

Не залишайте дитину наодинці з її хобі, а беріть активну участь у тому, що для неї важливо. Цікавтеся, що нового вона сьогодні дізналась, помічайте навіть найменші успіхи, пропонуйте свою допомогу та залучайтеся до активностей. Наприклад, ви можете попросити сина чи доньку показати, як правильно подавати м'яч чи виконувати гімнастичні вправи. Так ви не лише вмотивуєте вашого малюка розвивати свої здібності, але й зможете весело провести з ним час.



Проявіть цікавість до занять малюка / Фото Pexels

Окрім цього, можна придбати квитки у художню галерею, філармонію чи на спортивні заходи. Таку увагу з боку найрідніших людей ваша дитина точно прийме з вдячністю.

Організуйте систему бонусів

Ні, це не означає, що потрібно купувати дитині подарунки щоразу, коли їй щось вдається. Це може перетворити улюблене хобі на марафон, у якому задоволення отримуєш не від процесу, а від успішного результату. Такий підхід лише шкодить, оскільки дитина вчиться оцінювати себе та інших винятково за перемогами та сильно розчаровується, якщо зазнає невдачі.

Щоб цього уникнути, бонуси мають бути нематеріальними. Наприклад, ви можете влаштувати мінісвято, якщо ваша дитина змогла подолати свій страх або ж опанувала нову техніку, яка раніше була для неї недосяжною.

Отож, обираючи заняття, керуйтесь бажаннями дитини та не забувайте її підтримувати, адже головне, щоб ваша малеча була щасливою.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.