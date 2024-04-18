Зірка "Відьмака" Генрі Кавілл стане батьком: актор мріяв про дитину вже багато років

Зірковий актор Генрі Кавілл та його обраниця Наталі Віскузо готуються стати батьками. Радісною звісткою поділився сам майбутній батько.

Генрі Кавілл стане батьком

Зірка серіалу "Відьмак" Генрі Кавілл давно мріяв стати батьком. Якось він навіть розповів, що тримає себе у формі, аби мати можливість побігати за дітьми.

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Якщо в мене коли-небудь з'являться діти, я хочу бути батьком, який бігає за ними. А якщо в мене і є мрії про дітей, то навіть зараз уже стає досить пізно. Я хочу бути підтягнутим і здоровим батьком, а не шкандибати і казати: "Мені потрібно перепочити",

– ділився він ще в 2017 році.

І ось це сталося. У 2021 році він оголосив про стосунки із Наталі Віскузо. Вона працювала віцепрезиденткою із телебачення у Vertigo Entertainment, а також у Legendary Entertainment, яка мала стосунок до фільмів Кавілла "Людина зі сталі" і "Енола Холмс".

Коли саме очікувати на поповнення, Генрі не уточнив. Лише сказав, що звістка дуже схвилювала пару.

Зараз Генрі та Вікторія проводять багато часу разом у своєму будинку, який розташований поруч зі природою. Фанати актора дуже втішилися гарним новинам та радять парі насолоджуватися цим чудовим часом, а все інше може зачекати.

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