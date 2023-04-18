Відвідування перукаря – це чудовий релакс. Чи можна фарбувати волосся вагітним? Цим питанням задається кожна майбутня мама, яка до вагітності регулярно фарбувала волосся, тож нумо розбиратися.

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Що каже медицина

За даними ACOG (Американського коледжу акушерів), у більшості випадків фарбування волосся під час вагітності є безпечним, оскільки дуже мало фарби вбирається через шкіру. Однак, незважаючи ні на що, переважна більшість гінекологів більш обережні і переконують майбутніх мам, що до другого триместру вагітності краще не фарбувати волосся.

Пам'ятайте, що під час фарбування волосся слід уникати вдихання парів, які супроводжують цю процедуру. Стійка фарба для волосся містить аміак. Рекомендується уникати фарб з цією речовиною.

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Яких запобіжних заходів слід вживати під час фарбування волосся:

– обов'язково слід почекати з фарбуванням або освітленням волосся до другого триместру вагітності;

– процес фарбування має проходити в добре провітрюваному приміщенні;

– при нанесенні фарби слід надягати захисні рукавички;

– дотримуйтесь інструкцій виробника.

Які фарби для волосся безпечніші: аптечні чи салонні

Однозначно салонні. Тут важлива технологія, яка застосовується в процесі виробництва. Фарби, які використовуються в перукарнях, набагато делікатніші.

Фарби куплені для домашнього використання, розраховані на людей, які очікують швидкого ефекту і до того ж не мають такого досвіду, як перукар. Тут результат має бути набагато передбачуванішим – колір має бути таким, як на пробнику.