Неймовірна історія вагітності пари

38-річна Емілі та 35-річна Керрі – пара лесбійок, яка вирішила завагітніти. Жінки обрали одного донора сперми, якого дуже ретельно вивчали

Цікаво Вік – це лише цифри: хто з зірок став мамою після 40 років

Загалом процедура запліднення обійшлася майбутнім мамам у 25 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 1,2 мільйона гривень). Донором став американець нідерландського та німецького походження.

Жінки отримали детальну інформацію про біографію та родове дерево донора, а також бачили його дитячі фото, прослуховували запис голосу та навіть перевірили почерк.

Ми також знаємо, чим він заробляє на життя й чим захоплюється, що йому подобається, а що – ні. Ми навіть дізналися, що в нього довгі пальці та високі вилиці,

– розповіла Керрі.

Донор зробив щедре пожертвування для клініки, тому діти зможуть отримати усю інформацію про біологічного батька, коли їм виповниться 18 років. Попри одночасну вагітність, хлопчики, яких носять жінки, народяться з різницею у декілька тижнів.

Емілі та Керрі з нетерпінням чекають появи на світ своїх малюків, аби сповна насолодитися материнством.