Має 1000 дітей у 20 країнах: як донор шокував жінок і став героєм Netflix

Джонатан Джейкоб Мейєр порушив законодавство про донорство сперми. Це привело до того, що він став батьком сотень малюків.

Шокуюча правда про донора

На Netflix вийшов фільм "Чоловік із 1000 дітей", який набув великої популярності. Стрічка спровокувала великий скандал, адже жінки не знали, що герой – Джонатан Джейкоб Мейєр – став батьком стількох малюків.

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Одна з перших жертв – вчителька Наталі з Нідерландів, яка звернулася на сайт донорів у 2010 році. Після успішного запліднення вона народила сина, а правда про донора сплила майже через десятиліття.

Як з'ясувалося, Джонатан порушив місцеве законодавство, яке обмежує донорів в кількості дітей від 1 до 25 в 12 сім'ях. Він здавав сперму аж для 11 репродукційних клінік, а також працював з Cryos – міжнародним банком сперми.

Що постановив суд

Як встановили батьки, Мейєр може бути батьком 1000 дітей у понад 20 країнах. Минулого року одна з матерів подала позов проти донора.

Гаазький суд став на бік жінок та заборонив Джейкобу здавати сперму у будь-якій точці світу. Якщо він порушить заборону, то заплатить 85 тисяч фунтів стерлінгів за кожен новий випадок.