Лайлі Девіс 3 роки, і її волосся має особливий вигляд через рідкісну хворобу. Втім, друзі дівчинки вирішили це цікаво обіграти та придумали їй дуже миле прізвисько.

Мила підтримка маленьких друзів

Маленька Лайла Девіс має синдром "нерозчісуваного волосся". загалом у всьому світі таких людей не більше 100.

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Дуже швидко Лайла потрапила на шпальти газет, адже випадок дійсно унікальний. Скільки б вона не причісувала своє волосся – воно все одно залишається кучерявим.

Коли вона почала ходити до дитячого садочка, дітки швидко почали з нею дружити. Вони навіть придумали їй кумедне прізвисько, яке мило підкреслює її особливість – "Пухнастик".

Особлива дівчинка / Фото SWNS

Синдром "нерозчісуваного волосся" зазвичай проявляється до 3 років, хоча може бути прихованим і до 12. В таких людей здебільшого світле волосся, приборкати яке не допоможе жодне розчісування та вкладання.

Діти так радо її приймають та дали кумедне прізвисько. Лайла щаслива, в неї багато друзів і вона радо розширює це коло,

– розповіла Шарлотта, мама дівчинки.

Старші люди інколи теж посміюються з волосся дівчинки, порівнюючи її з Альбертом Енштейном та Борисом Джонсоном. Інколи трапляється, що вони без згоди Лейли намагаються чіпати її волосся, але батьки намагаютсья чітко встановлювати кордони.

Лейла любить співати та танцювати балет, а ще має активну та популярну сторінку в інстаграмі. Вона в захваті від свого особливого волосся та отримує багато любові від оточення.