Не може усміхатися та навіть кліпати: дівчинка не проявляє емоції через рідкісну хворобу

Емоції – це те, за що ми так любимо проводити час з дітками. Однак, на жаль, не всі малюки можуть проявляти ту радість, яку відчувають.

Рідкісна хвороба маленької дівчинки

Єві Гедлі 4 роки. Маленька британка не може усміхнутися, підняти брови, нахмуритися, кліпати чи проявляти емоції в будь-який інший спосіб. Причиною цього стала дуже рідкісна хвороба.

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Лікарі повідомили, що у дівчинки синдром Мебіуса. Це хвороба черепно-мозкових нервів, яка, на жаль, не лікується. На мільйон новонароджених цей синдром діагностують у 2 – 20 малюків.

Дідусь Єви Джонатан зголосився пробігти марафон у Мілтон-Кейнсі, аби зібрати 4 тисячі доларів. Ці гроші повинні допомогти Єві з навчанням та оплатою виплат на транспорт до лікарні.

Єві діагностували рідкісний синдром / Фото Jonathan Watkins/SWNS

Коли дівчинка народилася, акушерки одразу помітили, що щось не так.

Її обличчя було ніби криваво-червоним, коли вона намагалася плакати. Окрім того, на її обличчі не можна було побачити жодного виразу,

– пригадав тато дівчинки.

Єву неможливо було годувати грудьми, також лікарі проводили їй багато тестів. Лише коли дівчинці виповнився рік, лікарі змогли поставити діагноз.

Синдром Мебіуса вилікувати неможливо, але фізична та логопедична терапія дозволить покращити рухові навички. Єва трішки довше вчилася ходити і не завжди виразно говорить, але вона активно взаємодіє з іншими дітьми та намагається насолоджуватися життям.