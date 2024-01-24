Народжена дивом

Внаслідок бомбардування у секторі Гази загинула вагітна жінка – Ханалі Абу Амши. Лікарі вже нічого не могли вдіяти для того, аби врятувати її життя.

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Втім, лікарі вирішили спробувати врятувати життя її дівчинки, яка ще не народилася. Дитині загрожувала небезпека через брак кисню, тож діяти потрібно було дуже швидко.

Народжена завдяки диву / Фото Wafa News Agency

Медики негайно провели кесарів розтин. На щастя, дівчинка була жива, тож вони взялися за перші невідкладні заходи.

Зараз крихітка перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні Аль-Акса, що у місті Дейр-ель-Балах. Дитина перебуває під наглядом лікарів, серйозної загрози її життю немає.

На жаль, жодних родичів дівчинки наразі знайти так і не вдалося. Коли вона одужає та набереться сил, її віддадуть на усиновлення. Також повідомляється, що пацієнти намагаються піти з лікарні Аль-Акса, оскільки там серйозний брак медикаментів.