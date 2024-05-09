Як розповіла 20-річна дівчина, яка стала відомою у ТікТок завдяки відео зі своєю малечею, вона зростала у дуже релігійній сім'ї. Батьки були строгими та контролювали кожен її крок. Однак навіть попри це вона знаходила можливість побути без нагляду.

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У 13 вона познайомилися зі своїм чоловіком. Парочка дуже ретельно приховувала свої стосунки. Для цього в них були секретні телефони, адже батьки Каріни дуже пильно спостерігали за нею.

Однак проконтролювати всього вони не змогли. У 15 Каріна завагітніла, а потім тест УЗД показав, що двійнею. Вона дуже боялася реакції батьків, тому перші 5 місяців намагалася усіляко приховати свій стан.

Як і очікувалося, в батьків був шок. Батько зачинився у власній кімнаті, а мама плакала на підлозі. Однак з часом батьки дівчини не просто прийняли цей факт, а почали ревно облаштовувати кімнату для малечі, аби діточки зростали у комфорті.

Я думала, що мене виженуть з дому. Але зараз все чудово, і батьки насолоджуються часом з дітьми,

– розповіла Каріна.

Дівчатка живуть у щасливій сім'ї, де їх дуже люблять та завжди підтримують. Підписники дівчини також розхвалюють її за правильне рішення та бажають малечі усього світлого та найкращого.

Раніше ми писали про родичів, які стали батьками понад 600 дітей.