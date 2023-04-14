Висип при прорізуванні зубів – не повсюдне явище, але це не означає, що він є чимось аномальним. Зазвичай він з'являється навколо рота, на шиї або навіть на грудях.

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Окрім висипки, яка може свербіти, малюка можуть турбувати наступні симптоми:

опухлі почервонілі ясна;

рясне слиновиділення;

проблеми із засинанням, дратівливість;

втрата апетиту;

труднощі із захопленням соска;

температура (але варто бути уважними – цей симптом може не бути пов'язаним із зубами то сповіщати про хворобу).

Що робити

Перше, про що варто потурбуватися – сухість шкіри довкола рота. Сама висипка не є небезпечною, але подразнення шкіри може спричинити чимало проблем.

Висипка – один із симптомів прорізування зубів / Фото 123

Також можна захистити шкіру малюка зволожуючими косметичними засобами.

Симптоми можуть сповіщати про інше

Пам'ятайте, що відповідність симптомів певним вашим здогадкам не означає, що не варто звертатися до лікаря. Завжди краще підстрахуватися, а огляд в лікаря дозволить призначити найбільш ефективне лікування.

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