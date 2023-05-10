Не всі дорослі спокійно переносять візит до лікаря та відповідні процедури, наприклад, укол. Ясна річ, дітям таке випробування дається ще важче, оскільки все для них нове, а отже, лякає.

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Чому не варто обманювати дитину

Доволі часто можна стати свідком того, як батьки, намагаючись заспокоїти свою дитину та змусити мужньо перенести укол, вдаються до начебто невинної брехні. "Це не боляче", "боляче не буде", "ти нічого не відчуєш" – це фрази, які дитячі лікарі чують по кілька разів на день.

Страх перед уколом – як підтримати дитину / Фото Pexels

Якщо процедура була безболісною, наприклад, звичайний огляд, то ви матимете в арсеналі аргумент "от бачиш, я ж казав/ла". Така ситуація може сприяти розвитку взаємної довіри та матиме позитивний ефект. Окрім того, це буде важливий сигнал про стосунки у сім'ї, мовляв, ми ніколи не обманюємо, тому у майбутньому ти теж цього не роби.

Натомість якщо дитину чекає укол, забір крові або інша неприємна процедура – у жодному разі не вдавайтеся до брехні. Біль, образа та обман батьків – це те поєднання, від якого дитину потрібно вберегти у будь-який спосіб.

Краще скажіть правду, що процедура може бути неприємною або трішки болючою, але ви захоплюєтеся мужністю дитини та завжди будете поруч із нею. Цим ви покажете, що поважаєте емоції дитини та завжди готові підтримувати її. Звісно, одразу дитина може цього не зрозуміти, але повірте: у перспективі такий підхід дасть лише позитивні наслідки.