Дослідницька стаття Австралійського та Новозеландського журналу громадської охорони здоров’я виявила, що шмагання або ляскання дитини може мати довгострокові наслідки.

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Професор психіатрії Мельбурнського університету Софі Хевіґерст, провідний автор звіту "Тілесне покарання дітей в Австралії", підтвердила, що результати дослідження є підставою для того, щоб країна визнала фізичне покарання незаконним.

Тілесні покарання неможливі у будь-якому випадку / Фото unsplash

Якщо незаконно бити свого сусіда, його дитину чи собаку, то чому законно бити свою дитину? Чому діти не мають такого ж права на захист від насильства, як дорослі?

– зазначає вона.

Австралійське дослідження, показало, що 61 % підлітків віком від 16 до 24 років, яких били в дитинстві, пізніше мали майже вдвічі більшу ймовірність розвитку тривоги та депресії.

Співавтор дослідження, професор Деріл Хіггінс, директор Інституту досліджень захисту дітей Австралійського католицького університету, зазначає, що старше покоління частіше вірить, що шльопання ефективне.

Дослідники також виявили, що в таких країнах, як Нова Зеландія, які змінили закони, щоб зробити навіть мінімальне фізичне насилля незаконними, спостерігалося значне зменшення тілесних покарань.