Коли ми дивимося на дитячі фотографії, нерідко відчуваємо враження від того, як сильно діти можуть бути схожими на своїх батьків. Ця унікальна подібність може бути приголомшливою.

До теми Ці батьки навчилися сприймати витівки своїх дітей з гумором: промовисті фото неймовірних малюків

Сім'я Рапунцель

Неймовірна краса / Фото reddit

Коли звички також переходять у спадок

Який солодкий сон / Фото reddit

Фотографії, на яких ми з батьком одного віку з різницею в 20 років,

– ділиться користувач мережі.

Який батько, такий і син / Фото reddit

Здається, вони обидва чекають різдвяного дива

Така милота / Фото reddit

Сімейне захоплення

Оце так майстерність / Фото reddit

Ці двоє навіть обрали одинакову позу

Ці двоє точно повязані сімейними узами

Оце так схожість / Фото reddit

Ми з батьком одного віку, правда вражає?

– ділиться спогадами молодий чоловік

Батько і син / Фото reddit

Оце так жести у татуся та малюка

Яка смішна пара / Фото reddit

Схожість на 100%

Чудова сім'я / Фото reddit