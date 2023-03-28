Сварки між дітьми виснажують і засмучують. Більшість батьків мріють, щоб їхні діти були люблячими та підтримували одне одного, але для досягнення цього результату потрібно знати кілька важливих порад.

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Чи є провина батьків

Причиною ревнощів у дитинстві між братами та сестрами може бути поведінка батьків. Діти часто прагнуть справити враження та шукають додаткової уваги з боку батьків. У дитини можуть поступово розвинутися ревнощі, якщо батьки завжди приділяють одній дитині більше уваги, ніж іншим.

Надмірний контроль також є поширеною помилкою батьків, яка викликає дитячі ревнощі. Встановлення суворих правил і норм без пояснення причини вплине на дитину. Вони ростуть із браком впевненості в собі та почуваються менш гідними, ніж їхні брати й сестри.

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Першим кроком у врегулюванні сімейних сварок є розуміння їх потенційних причин.

Проводьте час з дітьми як разом, так і окремо / Фото unsplash

Для первістків найбільшим джерелом комфорту, безпеки та захоплення є їхні батьки. Після народження брата або сестри вони раптом відчують, що їм потрібно змагатися за вашу увагу. Це може бути правдою, навіть якщо ви не робите жодних навмисних змін. Почуття конкуренції лежить в основі суперництва братів і сестер.

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Чіткі правила

Щоб мінімізувати конфлікти, спільно зі своїми дітьми створіть і опублікуйте чіткі сімейні правила. Вони можуть включати заборону бійок, використання образливих слів.

Сприяйте сімейним заходам, які зміцнюють зв’язок між дітьми / Фото unsplash

Модель здорового вирішення конфліктів

Діти вчаться соціальних навичок, спостерігаючи за дорослими. Моделюйте використання активного слухання, не ігноруйте і не применшуйте почуттів інших. Ви також можете показати, як заспокоїтися, коли ви засмучені, знайти здоровий компроміс і з повагою ставитися до інших.

Варто виконати такі дії:

– дайте обом дітям час висловити свою точку зору;

– визнайте почуття обох дітей;

– отримайте пропозиції щодо рішення конфлікту від своїх дітей.

У разі незначних сварок між братами та сестрами варто дозволити дітям самим розв'язати проблему.