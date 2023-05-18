День вишиванки – чудовий привід одягнути розкішне національне вбрання. Українські знаменитості не лише самі одягнули святкову вишиванку, а й причепурили своїх діток.

До теми Для дітей про вишиванку: все, що потрібно знати

24 Канал підібрав особливі фото знаменитостей з дітьми у День вишиванки.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Зіркова сім'я з нагоди свята виставила кілька особливих родинних світлин. Фото з сімейного архіву демонструють їх любов до національного одягу.

Ведуча з сином / Фото з її інстаграм-сторіс

Як видно з фотографії знаменитої сім'ї, улюблений колір вишиванок – білий.

Вишиванка – це завжди гарно / Фото з її інстаграм-сторіс

Одягати національний стрій для пари – святкова традиція.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з сім'єю у вишиванці / Фото з її інстаграм-сторіс

Григорій Решетнік з сім'єю

Григорій і Христина Решетнік виклали фото своїх трьох дітей у яскравих вишиванках.

Українське майбутнє / Фото з інстаграм-сторіс

Як видно з відео, зіркова сім'я дуже любить це свято.

Наталка Карпа

Зіркова матуся виставила миле фото з своєю донькою у вишиванці.

Співачка з донькою / Фото з інстаграм-сторіс

Нікіта Добринін

Колишній учасник шоу "Холостяк" обрав фото, де він позує з сином у класичній вишиванці.

Український телеведучий разом із сином / Фото з інстаграм-сторіс