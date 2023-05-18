День вишиванки – чудовий привід одягнути розкішне національне вбрання. Українські знаменитості не лише самі одягнули святкову вишиванку, а й причепурили своїх діток.
До теми Для дітей про вишиванку: все, що потрібно знати
24 Канал підібрав особливі фото знаменитостей з дітьми у День вишиванки.
Катерина Осадча та Юрій Горбунов
Зіркова сім'я з нагоди свята виставила кілька особливих родинних світлин. Фото з сімейного архіву демонструють їх любов до національного одягу.
Ведуча з сином / Фото з її інстаграм-сторіс
Як видно з фотографії знаменитої сім'ї, улюблений колір вишиванок – білий.
Вишиванка – це завжди гарно / Фото з її інстаграм-сторіс
Одягати національний стрій для пари – святкова традиція.
Катерина Осадча та Юрій Горбунов з сім'єю у вишиванці / Фото з її інстаграм-сторіс
Григорій Решетнік з сім'єю
Григорій і Христина Решетнік виклали фото своїх трьох дітей у яскравих вишиванках.
Українське майбутнє / Фото з інстаграм-сторіс
Як видно з відео, зіркова сім'я дуже любить це свято.
Наталка Карпа
Зіркова матуся виставила миле фото з своєю донькою у вишиванці.
Співачка з донькою / Фото з інстаграм-сторіс
Нікіта Добринін
Колишній учасник шоу "Холостяк" обрав фото, де він позує з сином у класичній вишиванці.
Український телеведучий разом із сином / Фото з інстаграм-сторіс