День української вишиванки не має постійної дати – щорічно він відзначається в третій тиждень травня. Цього року він припав на 18 травня. У цей день важливо донести інформацію діткам про те, як з’явився цей особливий символ і що він означає. 24 Канал зібрав цікаву інформацію для дітей та дорослих.

Цікаво Ваша дитина міцно спатиме всю ніч: якими порадами поділилася зіркова мама

Вишиванка (або ж сорочка) оздоблена орнаментом різних кольорів і форм. Всесвітній день вишиванки – прекрасне свято, коли можна згадати споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

Історія появи

До вишиванки наші предки ставилися як до святині. Її й досі передають з покоління до покоління та зберігають, як реліквію. Перші вишиванки з’явилися ще у ХІ столітті. Тоді ж існувала перша вишивальна школа, організована сестрою Володимира Мономаха Ганкою, де дівчата вчилися гаптувати золотом і сріблом. Про українські вишиванки згадують іноземні мандрівники XV – XIX століття.

Один із головних символів для українського народу / Фото pexels

Для того, щоб зацікавити дитину походженням вишиванки, можна розповісти про різні фігури, які заведено вишивати на сорочці.

Що символізують рослини на вишиванці

Всі орнаменти на українській сорочці слугували особливим оберегом, певним символом, який покликаний захищати та берегти від всякого зла.

Калина символізує маму, а ягідки – діток. Виноград означав радість, пов’язану із сімейним життям, щастя від народження діток. Білі Лілії – це життя та чарівність, різноманітні квіти, особливо троянди безперервний рух сонця й вічне оновлення. Що цікаво, коло символізує також сонце та його рух навколо Землі. А якщо коло розділене – день і ніч, літо й зима. Трикутник – вогонь, а хрестик – врожай. Змійки, спіралі або хвилі – це вода, а вертикальні паралельні зигзаги дощ.

Вірші до Дня вишиванки для дітей

Одягаю вишиванку

Синьо-жовта стрічка

В мене у волоссі.

Я хоч ще маленька

Та заплітаю коси.

Одягаю вишиванку

Та іду в садочок зранку.

Автор невідомий

Вишиванка

Вишиванка – символ України,

Кожної великої родини,

Нашої історії та мови

Залюбки вдягаємо її знову.

Автор невідомий

Вишивала мама

Мама вишила мені

Квітами сорочку.

Квіти гарні, весняні:

– На, вдягай, синочку!

В нитці – сонце золоте,

Пелюстки багряні,

Ласка мамина цвіте

В тому вишиванні.

Вишиваночку візьму,

Швидко одягнуся,

Підійду і обніму

Я свою матусю.

Вадим Крищенко

Якщо людина хоче вишивати

Якщо людина хоче вишивати,

Знайдеться в неї голка, нитка, час...

Зуміє всі відтінки підібрати,

Й шедеври вийдуть з-під руки не раз.

Якщо людина хоче вишивати,

Побачить в цьому радість і красу.

І по узорах буде мандрувати,

І вишиє на квіточці росу,

І створить диво, первозданну казку,

Їй усміхнеться сонечко в вікні,

Бо відіб’ється і любов, і ласка

У хрестиках на білім полотні.

Надія Красоткіна